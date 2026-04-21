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Detektiv Conan

Der verschwundene Bibliothekar

ProSieben MAXXFolge vom 21.04.2026
Der verschwundene Bibliothekar

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Detektiv Conan

Folge vom 21.04.2026: Der verschwundene Bibliothekar

23 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Die Polizei unter Inspektor Megure sucht den verschwundenen Bibliothekar Tamada. Die Detective Boys verstecken sich des Nachts in der Bibliothek, in der Hoffnung, Hinweise zu finden. Doch sie finden schnell heraus, dass sie nicht allein in dem dunklen Gebäude sind.

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