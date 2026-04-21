Der verschwundene BibliothekarJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 21.04.2026: Der verschwundene Bibliothekar
23 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Die Polizei unter Inspektor Megure sucht den verschwundenen Bibliothekar Tamada. Die Detective Boys verstecken sich des Nachts in der Bibliothek, in der Hoffnung, Hinweise zu finden. Doch sie finden schnell heraus, dass sie nicht allein in dem dunklen Gebäude sind.
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment