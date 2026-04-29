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Detektiv Conan

Mord nach Fahrplan

ProSieben MAXXFolge vom 29.04.2026
Mord nach Fahrplan

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Detektiv Conan

Folge vom 29.04.2026: Mord nach Fahrplan

24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Conan steht vor einem neuen, scheinbar unlösbarem Rätsel: Wenn ein Zug um 10:30 Uhr den Bahnhof verlässt und ein anderer Zug um 10:35 Uhr denselben Bahnhof erreicht - wie ist es dann möglich, dass ein Mann des früheren Zuges, einen anderen Mann des späteren Zuges töten kann?

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