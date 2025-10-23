Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Der Krimi, den ich liebte

ProSieben MAXXFolge vom 23.10.2025
Der Krimi, den ich liebte

Der Krimi, den ich liebteJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 23.10.2025: Der Krimi, den ich liebte

24 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Die Autorin Murako Saikawa wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Redakteur ihres Verlags zeigt den Ermittlern einen Drohbrief, den die Frau kurz vor ihrem Tod erhalten hat - von einer Figur aus ihren Romanen. Sowohl der Redakteur als auch der Hausmeister des Wohnblocks geraten unter Verdacht. Doch wer hat das Opfer wirklich getötet?

Alle verfügbaren Folgen