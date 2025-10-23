Detektiv Conan
Folge vom 23.10.2025: Der Krimi, den ich liebte
24 Min. Ab 12
Die Autorin Murako Saikawa wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Redakteur ihres Verlags zeigt den Ermittlern einen Drohbrief, den die Frau kurz vor ihrem Tod erhalten hat - von einer Figur aus ihren Romanen. Sowohl der Redakteur als auch der Hausmeister des Wohnblocks geraten unter Verdacht. Doch wer hat das Opfer wirklich getötet?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment