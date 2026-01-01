Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (2)
27 Min.Ab 12
Die Polizei hält gemeinsam mit der echten Braut Ausschau nach nicht geladenen Gästen unter der Hochzeitsgesellschaft. Drei Männer fallen der Frau dabei besonders auf. Conan nimmt es selbst in die Hand, die Verdächtigen zu befragen, und hat schon bald ein klares Bild davon, wer der Mörder ist ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
12
Copyrights:© TMS Entertainment