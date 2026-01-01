Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (2)

Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (2)

27 Min.Ab 12

Die Polizei hält gemeinsam mit der echten Braut Ausschau nach nicht geladenen Gästen unter der Hochzeitsgesellschaft. Drei Männer fallen der Frau dabei besonders auf. Conan nimmt es selbst in die Hand, die Verdächtigen zu befragen, und hat schon bald ein klares Bild davon, wer der Mörder ist ...

