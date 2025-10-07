Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Der Meguro-Makrelenhechtvorfall

Sony PicturesFolge vom 07.10.2025
Der Meguro-Makrelenhechtvorfall

Der Meguro-MakrelenhechtvorfallJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 07.10.2025: Der Meguro-Makrelenhechtvorfall

24 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Conan, Kogoro und Inspektor Megure sind auf dem Weg zu einem Rakugo-Wettbewerb, bei dem Kogoro sein Können zum Besten geben will. Auch der Meister Ichimatsu hat dort einen Auftritt. Vor dem Wettbewerb kehren die Männer im Restaurant von Miyo Meguro ein. Nach der erfolgreichen Performance wollen Conan und die anderen nach Hause gehen, doch dann wird Ichimatsu erstochen aufgefunden ...

Alle verfügbaren Folgen