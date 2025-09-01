Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands dümmster Promi

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 01.09.2025
Wer gewinnt, hat verloren!

Folge 1: Wer gewinnt, hat verloren!

49 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria-Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen tun alles dafür, um so schnell wie möglich die Show zu verlassen. Denn: Wer hier gewinnt, wird "Deutschlands dümmster Promi".

