Finale: Wer wird "Deutschlands dümmster Promi"?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands dümmster Promi
Folge 6: Finale: Wer wird "Deutschlands dümmster Promi"?
49 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Wer wird "Deutschlands dümmster Promi"? Im Finale kämpfen Mario Basler, Calvin Kleinen und Alessia Herren mit allen Mitteln darum, nicht zu gewinnen. Wer blamiert sich am herrlichsten und sichert sich den Titel des ungewolltesten Siegers?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands dümmster Promi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben