Deutschlands dümmster Promi
Folge 3: Schlauer als die anderen?!
49 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Um den Absprung aus der Show zu schaffen, brauchen die Promis logisches Geschick, Talent im schnellen Kopfrechnen und etwas Allgemeinwissen. Total easy? Nicht für alle! Ausgerechnet die Promis, die sich für besonders schlau halten, kommen ins Straucheln.
