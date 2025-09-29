Die Luft wird dünn: Wer blamiert sich ins Finale?Jetzt kostenlos streamen
Folge 5: Die Luft wird dünn: Wer blamiert sich ins Finale?
49 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Die Entscheidung naht! Der Druck steigt, denn die letzten vier Promis kämpfen mit allen Mitteln, um NICHT ins Finale einzuziehen. Wer beweist die größte Inkompetenz und sichert sich so den Einzug in die nächste Runde der Peinlichkeiten? Die Konkurrenz ist groß und der Weg zum Titel "Deutschlands dümmster Promi" ist nicht lang.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben