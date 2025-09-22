Keiner will der Dümmste seinJetzt kostenlos streamen
Deutschlands dümmster Promi
Folge 4: Keiner will der Dümmste sein
46 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Marc Bator, Joe Laschet und Gülcan Kamps konnten dem Titel "Deutschlands dümmster Promi" bereits erfolgreich entkommen. Wer wird ihnen dieses Mal folgen: Alessia Herren, Calvin Kleinen, Mario Basler, Gloria-Sophie Burkandt oder Manni Ludolf?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands dümmster Promi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben