Von Papenburg bis BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Deutschlands Küsten
Folge 1: Von Papenburg bis Bremerhaven
52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
In der ersten Folge führt die Reise von Papenburg an der Ems vorbei an den ostfriesischen Inseln bis nach Bremerhaven. Die Luftbilder dokumentieren die Besonderheiten des Wattenmeeres und die herbe Schönheit Ostfrieslands.
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Deutschlands Küsten
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6