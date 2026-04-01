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Deutschlands Küsten

Von Papenburg bis Bremerhaven

xploreStaffel 1Folge 1vom 01.04.2026
Von Papenburg bis Bremerhaven

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Deutschlands Küsten

Folge 1: Von Papenburg bis Bremerhaven

52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

In der ersten Folge führt die Reise von Papenburg an der Ems vorbei an den ostfriesischen Inseln bis nach Bremerhaven. Die Luftbilder dokumentieren die Besonderheiten des Wattenmeeres und die herbe Schönheit Ostfrieslands.

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