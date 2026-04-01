Von St. Peter-Ording bis zu den HalligenJetzt kostenlos streamen
Deutschlands Küsten
Folge 4: Von St. Peter-Ording bis zu den Halligen
53 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die vierte Folge beginnt beim Leuchtturm Westerheversand, dem Wahrzeichen der nordfriesischen Halbinsel Eiderstedt und führt durchs Wattenmeer in die Welt der Halligen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6