Flensburg nach EckernfördeJetzt kostenlos streamen
Deutschlands Küsten
Folge 6: Flensburg nach Eckernförde
52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Ab der sechsten Folge von "Deutschlands Küsten" führt die Reise entlang der Ostsee. Ausgangspunkt ist Deutschlands nördlichste kreisfreie Stadt, Flensburg. Von hier geht es bis nach Eckernförde.
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Deutschlands Küsten
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6