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Deutschlands Küsten

Flensburg nach Eckernförde

xploreStaffel 1Folge 6vom 01.04.2026
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Deutschlands Küsten

Folge 6: Flensburg nach Eckernförde

52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Ab der sechsten Folge von "Deutschlands Küsten" führt die Reise entlang der Ostsee. Ausgangspunkt ist Deutschlands nördlichste kreisfreie Stadt, Flensburg. Von hier geht es bis nach Eckernförde.

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