136 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Acht Promi-Duos erhalten die Chance, sich den Konflikten ihrer Vergangenheit zu stellen. Die Promis wissen im Voraus nicht, worauf sie sich einlassen und dass sie auf ihren Erzrivalen treffen werden. In einem Haus mitten im Nirgendwo müssen sie ausgerechnet mit diesem Streitgegner zusammenleben und sogar ein Team bilden, um die Herausforderungen zu meistern. Aus Dauerclinchern wird ein Doppelpack wider Willen. Welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?
