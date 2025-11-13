Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Feinde oder Freunde?

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 13.11.2025
Feinde oder Freunde?

Feinde oder Freunde?Jetzt kostenlos streamen

Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Folge 2: Feinde oder Freunde?

137 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Aus Feinden werden Freunde, oder etwa doch nicht? Während Sam und Kate sich langsam wieder annähern, ist an Versöhnung bei den ehemaligen Freundinnen Giulia und Verena nicht zu denken. Die Beziehung zwischen Eva und Lisha scheint dafür umso harmonischer...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
ProSieben
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Alle 1 Staffeln und Folgen