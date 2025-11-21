Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 21.11.2025
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Folge 3: Beste Feinde

134 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Bei Sara und Ronald scheint das Teambuilding Früchte zu tragen, Verena und Giulia erleben hingegen erneut eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwischen einigen Duos kommt es zum Streit und ein neues Beef-Paar sorgt ebenfalls für mächtig Zündstoff.

ProSieben
