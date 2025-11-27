Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Freunde bis zum nächsten Streit

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 27.11.2025
Freunde bis zum nächsten Streit

Freunde bis zum nächsten Streit

Die Abrechnung: Der Promi-Showdown

Folge 4: Freunde bis zum nächsten Streit

134 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Umut kocht vor Wut, denn er fühlt sich nicht nur von Sam und Kate extrem getriggert, sondern auch das Verhalten seines Teampartners Stephan bringt ihn auf die Palme. Matthias und Maurice sollen hingegen in der "Friendzone" einen Schritt aufeinander zugehen und Ronald überrascht Sara mit einer liebevollen Geste.

ProSieben
