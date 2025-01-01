Wir ruinieren ein SternerestaurantJetzt kostenlos streamen
Die Allerjutsten
Folge 1: Wir ruinieren ein Sternerestaurant
23 Min.Ab 16
In der spektakulären Auftaktfolge von "Die Allerjutsten" werden die sieben Mitglieder der verrückten Content-Crew in eine völlig neue Welt katapultiert: die gehobene Kulinarik eines Sternerestaurants. Amar, Rewinside, INSCOPE21TV, UnsympathischTV, Marc Eggers und Ron Bielecki lassen sich auf dieses einmalige Abenteuer ein und bringen mit ihrer einzigartigen Mischung aus Chaos und Comedy eine ordentliche Prise Würze in die exquisite Welt der Haute Cuisine.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Allerjutsten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn