Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Allerjutsten

Models bewerten Youtuber

JoynStaffel 1Folge 15
Models bewerten Youtuber

Models bewerten YoutuberJetzt kostenlos streamen

Die Allerjutsten

Folge 15: Models bewerten Youtuber

23 Min.Ab 12

In der Episode "Die Allerjutsten" werden die sieben Jungs von vier Models, für die die Allerjutsten kein Begriff ist, in verschiedenen Kategorien bewertet. Anschließend müssen die Jungs die durch die Bewertungen entstandene Reihenfolge entschlüsseln, um herauszufinden, nach welchem Kriterium sie sortiert wurden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Allerjutsten
Joyn
Die Allerjutsten

Die Allerjutsten

Alle 1 Staffeln und Folgen