Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Andreas Caminada
25 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Der Kronprinz der Schweizer Küche hält wieder Hof im Hangar-7! Andreas Caminada war schon einmal als Gastkoch im Ikarus, jetzt kehrt er mit seinem neuesten Erfolgskonzept zurück.
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-14: Servus TV