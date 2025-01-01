Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 12Folge 3vom 01.01.2025
Folge 3: Ivan Raltson

26 Min.Folge vom 01.01.2025

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein in der größten Stadt Brasiliens! In Sao Paulo trifft der Executive Chef des Hangar-7 auf den jungen Shooting Star Ivan Ralston. Der einstige Musikstudent kocht im Tuju brasilianisch-internationale Küche auf Luxus-Niveau.

