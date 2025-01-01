Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Ivan Raltson
26 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein in der größten Stadt Brasiliens! In Sao Paulo trifft der Executive Chef des Hangar-7 auf den jungen Shooting Star Ivan Ralston. Der einstige Musikstudent kocht im Tuju brasilianisch-internationale Küche auf Luxus-Niveau.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0