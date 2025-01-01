Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Best of Österreich
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Die kulinarische Speerspitze Österreichs zu Gast im Ikarus! Im Oktober 2020 lädt Martin Klein drei seiner meist geschätzten Kollegen aus Wien und dem Burgenland ein, gemeinsam ein Menü für den Hangar-7 zu erstellen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV