Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Jean-George Klein & Paul Stradner

just cookingStaffel 12Folge 8
Folge 8: Jean-George Klein & Paul Stradner

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ikarus-Executive Chef Martin Klein besucht die Sterneköche Jean-Georges Klein und Paul Stradner im Elsaß, um deren Rezepte zu studieren und ihr kulinarisches Umfeld zu erforschen.

