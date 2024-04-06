Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 06.04.2024: Höhenflüge & Liegenbleiber
45 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12
Die Vollprofis von „Mein Hausboot“ aus Berlin lassen ein fertiges Meisterwerk zu Wasser. Dabei ist eine ruhige Hand gefragt. Denn es stehen Hunderttausende Euro auf dem Spiel. Einen kühlen Kopf braucht auch das Team von „Van360“ in Rostock, das sich auf kultige VW-Bullis und Transporter spezialisiert hat. Mechaniker Matthias schlägt sich in dieser Folge mit einem „Liegenbleiber“ herum. Und die Experten von „4Wheel24“ in Hasloch kennen sich bestens mit Offroad- und Expeditionsfahrzeugen aus. Die Truppe kümmert sich um das Vehikel eines Survival-Influencers.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
