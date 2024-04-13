Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 13.04.2024: Prototypen & Problemfälle
44 Min.Folge vom 13.04.2024Ab 12
Aus der Werkstatt von „BS Camperwerk“ in Bad Bramstedt rollen maßgeschneiderte Wohnmobile und Campervans. Beim Ausbau von zwei Prototypen schaut den Vollprofis der Auftraggeber über die Schulter. Werden die Vehikel rechtzeitig bis zur Messe fertig? Das Team von „4Wheel24“ lackiert unterdessen in Hasloch den Unimog eines Survival-Influencers. Aus dem Feuerwehrfahrzeug wird ein Explorationsmobil in Tarnfarbengrün. Und die Bulli-Spezialisten von „Van360“ begeben sich auf Fehlersuche. Die Truppe repariert und restauriert in Rostock kultige Volkswagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.