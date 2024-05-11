Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 11.05.2024: Umzug & Einschnitt
45 Min.Folge vom 11.05.2024Ab 12
Nach sechs Wochen Bauzeit schlägt im „Camperwerk“ die Stunde der Wahrheit. In vier Stunden will der Auftraggeber dort seine messefertigen Prototypen in Empfang nehmen. Die Vollprofis dürfen sich auf den letzten Metern keine Missgeschicke erlauben. Auch im Haslochbachtal bei Würzburg tickt die Uhr. Das Team von „4Wheel24“ macht einen Lkw fit für eine Offroad-Tour durch die Sahara. Und bei der Crew von „Van360“ macht sich Wehmut breit. Die Bulli-Experten ziehen nach 14 Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge an einen anderen Standort um.
