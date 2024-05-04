Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 04.05.2024: Sand & Getriebe
44 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Große Ereignisse werfen in Rostock ihre Schatten voraus. Das Team von „Van360“ zieht mit 65 Transportern an einen anderen Standort um. Koordinatorin Lia schickt in dieser Folge die ersten Bullis auf die 30 Kilometer lange Reise. Die Vollprofis von „Mein Hausboot“ müssen sich unterdessen mächtig sputen, um verabredete Termine einzuhalten. Die Wasserfahrzeugexperten hängen bei der Arbeit im Zeitplan. „In die Gänge kommen“ ist auch im Haslochbachtal angesagt. Die Crew von „4Wheel24“ sollte sich schnellstmöglich auf den Weg machen zur Messe am Bodensee.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.