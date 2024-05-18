Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 18.05.2024: High Noon & Ticking Clock
45 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 12
Land unter bei den Bootsbauern in Teltow: Dort liegen zwei Wasserfahrzeuge auf dem Trockenen. Der Chef hat vom Innenausbau bis zu den Fassaden alles minutiös geplant. Aber seine Mitarbeiter hängen im Zeitplan. Das Team muss den Auslieferungstermin verschieben. Im „Camperwerk“ in Bad Bramstedt ist unterdessen Präzision gefragt. Denn die Möbel im Premiumbereich lassen keinen Raum für Fehler. Und in Laage bei Rostock feiern die Besitzer eines T3s ein Wiedersehen mit ihrem frisch renovierten Fahrzeug. Da schlagen nicht nur die Herzen der Bulli-Fans höher.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.