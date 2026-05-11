Staffel 2Folge 11vom 11.05.2026
Die Welt der Stars / Der neue MitschülerJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 11: Die Welt der Stars / Der neue Mitschüler
22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Nachdem ein berühmter Musiker ihren Vlog entdeckt hat, macht sich Carlota Sorgen, dass ihre Familie sie blamieren wird. // Hector wird Ronnie Annes und Carls neuester Klassenkamerad, als er sich entscheidet seinen Schulabschluss nachzuholen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany