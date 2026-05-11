Staffel 2Folge 12vom 11.05.2026
Schmutzige Geheimnisse / Ein BFF für BobbyJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 12: Schmutzige Geheimnisse / Ein BFF für Bobby
22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Ronnie Anne und Sid versuchen den unausstehlichen Burgerladen, der gegenüber aufgemacht hat, wieder loszuwerden. // Bobby merkt, dass er sich womöglich übernommen hat, als er Par zu seinem neuen besten Freund erklärt hat.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany