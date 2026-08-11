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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 17vom 11.08.2026
Weck den Mexikaner in dir! / Zugführer Carl

Weck den Mexikaner in dir! / Zugführer CarlJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 17: Weck den Mexikaner in dir! / Zugführer Carl

22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Als Mama Lupe zu Besuch kommt, versucht Abuela, die Familie kulturell auf Vordermann zu bringen. Adelaide und Carl erleben auf Mr. Changs Route ein Abenteuer, wobei sie zusammenarbeiten müssen, um den Tag noch zu retten.

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