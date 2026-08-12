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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 13vom 12.08.2026
Der Kampf der Grandpas / Die Streiche-Meister

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Die Casagrandes

Folge 13: Der Kampf der Grandpas / Die Streiche-Meister

22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Ronnie Anne und Lincoln bereiten sich auf einen Tag voller Streiche vor. Zudem will sich der Neuankömmling Sid ihnen anschließen. Als Fridas lustiger Papa zu Besuch kommt, versucht Hector, die Aufmerksamkeit seiner Enkelkinder zurückzugewinnen.

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