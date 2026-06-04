Staffel 3Folge 8vom 04.06.2026
Eins, zwei, Cha-Cha-Cha / Der doppelte LaloJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 8: Eins, zwei, Cha-Cha-Cha / Der doppelte Lalo
22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Hector hat keine Lust, Rosa zur Tanzstunde zu begleiten, aber er wird eifersüchtig, als er ihren talentierten Lehrer erlebt. // Der süße Lalo wird für einen Tag gegen den fiesen Malo vertauscht, und die Casagrandes müssen ihr Hundchen wiederkriegen!
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany