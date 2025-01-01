Vor TV
Die Cooking Academy
1 Staffel
Ab 12
1 StaffelAb 12
Freundschaft, Intrigen, Liebe, Konkurrenzkampf, Familienbande, Leistungsdruck, Leidenschaft: An der Cooking Academy Culinary Arts by Alexander Eichen an der deutsch-französischen Grenze bilden Spitzenköche unter Hochdruck die Kochtalente für die Haute Cuisine von Morgen aus. Wer schafft es in den Koch-Olymp? Und was lässt man dafür hinter sich?
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH