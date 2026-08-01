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Die echten Narcos

Unter Gangstern in Mexiko

CrimifyStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Unter Gangstern in Mexiko

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Die echten Narcos

Folge 1: Unter Gangstern in Mexiko

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Mexiko ist die Heimat der mächtigsten Drogenkartelle der Welt und damit sehr risikoreich. Das Sinaloa-Kartell gilt dort als äußerst einflussreich und gefährlich zugleich. Die Doku ist hautnah dabei, wie der ehemalige Agent Jason Fox sich dem kriminellen Netzwerk nähert, Einblicke in das milliardenschwere Geschäft erhält, eine Militärpatrouille miterlebt und unter anderem einen Sinaloa-Auftragskiller kennenlernt, der seit dem Kindesalter mordet.

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