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Die echten Narcos

Unter Gangstern in Kolumbien

CrimifyStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Unter Gangstern in Kolumbien

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Die echten Narcos

Folge 2: Unter Gangstern in Kolumbien

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Kolumbien gilt als der Ursprungsort der Rauschmittelindustrie. Nirgendwo auf der Welt wurde mehr Geld im Kampf gegen Drogenbarone ausgegeben und dennoch bleibt das Land an der Spitze der größten Kokainhändler. Der ehemalige Agent Jason Fox beleuchtet für die Doku das Schmuggelgeschäft im Hafen von Buenaventura, trifft einen engen Freund Pablo Escobars und zeigt, wie die Kartelle mit raffinierter Technik arbeiten und dabei sogar U-Boote einsetzen.

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