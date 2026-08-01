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Die echten Narcos

Unter Gangstern in Peru

CrimifyStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Unter Gangstern in Peru

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Die echten Narcos

Folge 3: Unter Gangstern in Peru

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Am Fuße der Anden in Peru floriert der Kokain-Anbau. Im sogenannten „Cocaine Valley“ werden jedes Jahr hunderte Tonnen der Droge hergestellt. Der ehemalige Agent Jason Fox reist dorthin und trifft Menschen, die vom Geld der Drogenkartelle leben. Er besucht außerdem die renommiertesten Kokainköche des Tals und begleitet auf der anderen Seite hautnah den Alltag und die Vorbereitungen einer Polizei-Eliteeinheit gegen die boomende Kokainindustrie.

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