Die Familienhelfer
Folge 18: Verschlossen
23 Min.Ab 12
Seit Wochen verschließt die neunjährige Ardita Tag und Nacht ihr Zimmer und verweigert jedem den Zutritt. Ihre alleinerziehende Mutter ist ratlos und glaubt sogar, leises Weinen hinter der Türe zu hören. Kann sie mit Hilfe des Familienhelfers die Tochter endlich dazu bewegen, ihr offensichtlich massives Geheimnis preiszugeben?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
