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Die Familienhelfer

Es liegt im Blut

SAT.1Staffel 1Folge 61vom 02.06.2020
Es liegt im Blut

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Die Familienhelfer

Folge 61: Es liegt im Blut

23 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 12

Die fünfzehnjährige Alina dreht auf einmal völlig frei und rebelliert gegen ihre Eltern. Als sie ihre Silberhochzeitsfeier crasht, zieht die besorgte Mutter Yvonne eine befreundete Familienhelferin hinzu. Leidet Alina unter der Abfuhr ihres ersten festen Freundes? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Verhalten?

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