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Die Familienhelfer

Spieglein, Spieglein

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 25.05.2020
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Die Familienhelfer

Folge 53: Spieglein, Spieglein

23 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12

Eine Schülerin wird nach einer Pyjama- Party zur zurückgezogenen Stubenhockerin. Haben sich ihre Freundinnen über ihr Aussehen lustig gemacht? Die Familienhelferin findet heraus, dass das Mädchen ein erschreckendes Geheimnis hat. - Der zehnjährige Mats stiftet nur noch Chaos und Zerstörung. Sein Motto: "Mad Attac"! Das kratzt er auch in den Wagen des Vermieters! Die alleinerziehende Mutter Sabrina steht kurz vor dem Rausschmiss und ist mit den Nerven am Ende.

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