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Die Familienhelfer

Friede sei mit dir

SAT.1Staffel 1Folge 58vom 20.05.2020
Friede sei mit dir

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Die Familienhelfer

Folge 58: Friede sei mit dir

23 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12

Eine Achtjährige erleidet kurz vor ihrer Kommunion eine Panikattacke. Warum bereitet ihr der Segen Gottes so große Angst und was haben ihre Eltern damit zu tun? - Eine Elfjährige will plötzlich im Bett ihrer Mutter und ihres Stiefvaters schlafen. Sie drängelt sich ständig zwischen die beiden. Sieht sie sich etwa als Konkurrentin ihrer Mutter und ist heimlich in deren neuen Freund verliebt? Oder steckt eine tiefgründige Angst hinter dem Verhalten?

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