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Die Familienhelfer

Schlaflos in Köln

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 30.09.2021
Schlaflos in Köln

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Die Familienhelfer

Folge 44: Schlaflos in Köln

23 Min.Folge vom 30.09.2021Ab 12

Ein acht Monate altes Baby fiebert immer wieder, um einen ganz bestimmten Stressfaktor auszugleichen - nur welchen? Und warum findet die Kleine zudem so schlecht in den Schlaf? - Eine Grundschülerin mobbt ihre eigene Mutter. Will sich das Mädchen wegen der geplatzten Geburtstagsfete im Freizeitpark an ihr rächen? Was ist passiert, dass die Tochter ihre eigene Mutter so dermaßen ablehnt?

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