Die Familienhelfer

Der Supermarktstripper

SAT.1Staffel 1Folge 5
Der Supermarktstripper

Die Familienhelfer

Folge 5: Der Supermarktstripper

23 Min.Ab 12

Ein Fünfzehnjähriger bestellt seiner Mutter einen Stripper an ihre Arbeitsstelle im Supermarkt. Und das, nachdem der Teenager schon mehrfach dafür gesorgt hat, dass die Alleinerziehende zu spät zur Arbeit kommt. Warum provoziert er sie so offensichtlich? Findet er ihren neuen Job als Kassiererin peinlich oder steckt doch mehr dahinter?

