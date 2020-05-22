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Die Familienhelfer

Avageddon

SAT.1Staffel 1Folge 52vom 22.05.2020
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Die Familienhelfer

Folge 52: Avageddon

23 Min.Folge vom 22.05.2020Ab 12

Zwei Teenie-Schwestern hassen sich urplötzlich bis aufs Blut. Als die Streitereien eskalieren, muss sogar der Rettungswagen anrücken. Was ist nur zwischen den sonst so harmonischen Mädchen vorgefallen? - Ein achtjähriger Junge will sein Zimmer nicht mehr verlassen und besteht auf die Nähe mindestens eines Elternteils. Warum sucht er so vehement nach Schutz und Aufmerksamkeit?

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