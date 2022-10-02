Die Fußchirurgen
Folge vom 02.10.2022: Troys zweiter Anlauf
45 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
Troy hat einen großen Knochentumor auf dem linken Fuß, der aussieht wie ein Vulkan kurz vor der Eruption. Der Wachmann leidet ständig unter Schmerzen, schafft es kaum noch, seinen Job in einem Casino zu bewältigen und befürchtet, dass er bald entlassen wird. Vor einiger Zeit ließ er bei Dr. Vincent eine Biopsie machen, die ergab, dass der Tumor gutartig und nicht kanzerös ist. Troy hofft nun, dass sein Fuß operiert werden kann, da die Wucherung während der letzten Monate erheblich gewachsen ist und er seine Zehen kaum noch spürt. Doch der Tumor wird durch einen darunterliegenden Bruch weiter verkompliziert.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.