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Die Garten-Designer

Schneise der Zerstörung

HGTVFolge vom 13.05.2022
Schneise der Zerstörung

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Die Garten-Designer

Folge vom 13.05.2022: Schneise der Zerstörung

45 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 6

Das Haus von Brad und Kelly wurde durch einen Tornado in East Nashville völlig zerstört. Nachdem sie die letzten 1,5 Jahre damit verbracht hatten, sich auf das Innere ihres Hauses zu konzentrieren, beauftragten sie Rachel, John und Jamie mit der Gestaltung der Fassade und ihres Gartens. Mit einer wunderschönen gefliesten Terrasse, einer Außenküche, einem Lounge-Bereich mit Feuerstelle und einem liebevoll restaurierten Schornstein hält das Team sein Versprechen und schafft ein charmantes Haus und einen Traumgarten, in dem Brad, Kelly und ihre gesamte Familie gerne Zeit verbringen.

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