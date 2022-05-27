Die Garten-Designer
Folge vom 27.05.2022: Baby-Countdown
45 Min.Folge vom 27.05.2022Ab 6
Brian und Camey haben gerade ein neues Haus gekauft und erwarten in weniger als einem Monat ihr erstes Baby. Sie hoffen, dem Äußeren ihres braunen Hauses im „Schuhkarton“-Stil einen Hauch von Persönlichkeit zu verleihen und ihren Garten familienfreundlich zu gestalten. Jamie, John und Rachel stellen sich der Herausforderung – sie fügen der Fassade architektonische Details hinzu und statten den Außenbereich mit gemütlichen Sitzbereichen auf drei Seiten des Hauses aus. Außerdem bekommt die Familie eine Außenküche, eine Lounge mit Feuerstelle, eine Werkstatt und einen erhöhtes Beet.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.