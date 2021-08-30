Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 30.08.2021: Familienglück mit Trick
24 Min.Folge vom 30.08.2021
Banale Blumenkübel, vertrocknete Sträucher und platt getrampelter Rasen: Der Garten von Arek und Kasia braucht definitiv ein Facelifting. Zum Glück ist Outdoor-Designer Dominik Strzelec mit seinem Team zur Stelle, um dem 4-köpfigen Familienglück in puncto Gartenstruktur mit Stil unter die Arme zu greifen. In nur drei Tagen legen die Profis einen traumhaften Außenbereich für Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Neben einem gemütlichen Sitzbereich im Schatten gibt es genug Platz zum Spielen, einen kunstvollen Springbrunnen aus Gießkannen und jede Menge Walderdbeeren für die Kids.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.