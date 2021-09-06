Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 06.09.2021: Kunstobjekt Garten
23 Min.Folge vom 06.09.2021
Bildhauer Krzysztof lebt mit seiner Frau Aga und zwei kleinen Kindern im Haus der Großmutter. Aber so kunstvoll es die Familie auch in den heimischen vier Wänden hat, so planlos schaut es in ihrem Garten aus. Mangelnde Motivation und unzureichendes Know-how haben dazu geführt, dass der Außenbereich des Anwesens schändlich vernachlässigt wurde. Genau da kommt Design-Spezialist Dominik Strzelec ins Spiel: In drei Tagen verwandelt er die Gartenkatastrophe der Familie in ein ansehnliches Kunstobjekt - antike Backsteinziegel, Eiben-Rettungsmission und dringend benötigte „Wurzelbehandlung“ inklusive.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.