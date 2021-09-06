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Die Garten-Retter: Polen

Ur-gemütlich statt Ur-wald

HGTVFolge vom 06.09.2021
Ur-gemütlich statt Ur-wald

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 06.09.2021: Ur-gemütlich statt Ur-wald

24 Min.Folge vom 06.09.2021

Der Garten von Marcin, Katarzyna und Sohn Mateusz ist ziemlich verwildert. Die Familie lebt in einer Neubausiedlung, doch ihr 50 Quadratmeter großer Außenbereich gleicht einer Mischung aus Baustelle und üppigem Urwald. Gestrüpp und Grün soweit das Auge reicht. Das Angebot, ihren Garten von Profi Dominik umgestalten zu lassen, nehmen die drei dankend an. Und der Experte hat bereits einen konkreten Plan: Exotische Blattformen, eine ovale Terrasse, die vom Balkon über eine neue Treppe erreicht wird, ein antiker Sichtschutz sowie ein sprudelndes Wasser-Feature sorgen für urige Gemütlichkeit.

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